خرافة التكنوقراط والمستقلين.

2020/02/11 | 22:51 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حمزة مصطفى.في الولايات المتحدة الأميركية يتصارع الآن حزبان “الجمهوري والديمقراطي” لخوض الإنتخابات الرئاسية المقبلة؟ هذان الحزبان يتقاسمان في هذا البلد السلطة منذ مايزيد على 200 سنة.لايوجد حزب ثالث […]

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