2020/02/11 | 22:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - بغداد

أكد رئيسا الجمهورية برهم صالح والبرلمان محمد الحلبوسي، الثلاثاء، على أهمية تشكيل حكومة قوية تمثل كل مكونات الشعب.

وقال المكتب الاعلامي للحلبوسي، إن الاخير "استقبل رئيس الجمهورية برهم صالح؛ لبحث تطورات الأوضاع السياسية في البلاد، وملف تشكيل الحكومة".

وأكد اللقاء، وفقا للبيان، على "أهمية تشكيل حكومةٍ قويةٍ تمثل كلَّ مكونات الشعب وأطيافه، ولها رؤية واضحة لتنفيذ الخطوات الإصلاحية، وتكون قادرة على تلبية متطلبات المواطن وحاجاته".

بغداد اليوم- بغداد

كشف القيادي في تحالف الفتح، النائب عبدالأمير الدبي، الثلاثاء (11 شباط 2020)، عن حقيقة الانباء التي تتحدث عن نية رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، اعادة تكليف وزراء في حكومة عادل عبدالمهدي، المستقيلة.

وقال الدبي، لـ(بغداد

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت سرايا السلام التابعة لزعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اليوم الأربعاء (11 شباط 2020)، براءتها من اشخاص يدعون الانتماء له وينشرون فيديوهات مختلفة تتضمن إساءة وهجوما وهتافات، بعيدة عن ما امر به زعيم التيار الصدري بخصوص &rsqu

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وسائل اعلام لبنانية، اليوم الثلاثاء، حصول حكومة رئيس الوزراء اللبناني المكلف حسان دياب على ثقة مجلس النواب اللبناني.

وذكرت وسائل الاعلام، ان "مجلس النواب اللبناني منح الثقة لحكومة حسان دياب بمجموع 63 نائباً".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( رئيسا الجمهورية والبرلمان يؤكدان على أهمية تشكيل حكومة قوية تمثل كل المكونات) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( رئيسا الجمهورية والبرلمان يؤكدان على أهمية تشكيل حكومة قوية تمثل كل المكونات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).