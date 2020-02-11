2020/02/11 | 22:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - المثنى

أعلن محافظ المثنى احمد منفي، الثلاثاء، الحداد في المحافظة على ارواح ضحايا حريق مستشفى السماوة.

...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( محافظ المثنى يعلن الحداد في المحافظة على ارواح ضحايا حريق مستشفى السماوة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( محافظ المثنى يعلن الحداد في المحافظة على ارواح ضحايا حريق مستشفى السماوة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).