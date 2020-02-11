البحرية الروسية تتسلم غواصة نووية استراتيجية

2020/02/11 | 22:57 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس الشركة الروسية المتحدة لبناء السفن، أليكسي رحمانوف، أن البحرية الروسية ستتسلم غواصة نووية استراتيجية قريبا.وفي مقابلة صحفية مؤخرا قال رحمانوف: “من المفترض أن يتسلم سلاح البحرية قريبا غواصة الأمير فلاديمير، أول غواصة نووية استراتيجية من فئة Borey-A الجديدة”.وأضاف “لقد انتهينا من وضع اللمسات الأخيرة على الغواصة، وأخضعناها للاختبارات اللازمة، أعتقد […]

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