بعد 41 عامًا على انتصار الثورة.. العراق وإيران بين زمنين

2020/02/11 | 23:03 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عادل الجبوري صورتان مختلفتان كل الاختلاف فيما بينهما..قبل اربعين عاما، ولمّا يمر على انتصار الثورة الاسلامية الايرانية بزعامة الامام الخميني سوى شهور قلائل، كانت طبول الحرب في العراق تقرع […]

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