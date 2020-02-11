المثنى تعلن الحداد العام على أرواح ضحايا حريق مستشفى السماوة العام

2020/02/11 | 23:15 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلنت محافظة المثنى ، اليوم الثلاثاء، الحداد العام على أرواح ضحايا حريق مستشفى السماوة العام.

وقال محافظ المثنى أحمد منفي جودة، في بيان مقتضب تلقته "الغد برس"، انه "تم اعلان الحداد العام في المحافظة على أرواح ضحايا حريق مستشفى السماوة العام، ولمدة 3 أيام اعتبارا من يوم غد الأربعاء".

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