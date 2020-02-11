ذي قار : يوم غد دوام رسمي لجميع المؤسسات

2020/02/11 | 23:15 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلن محافظ ذي قار وكالةً ابا ذر العمر، ان يوم غد الاربعاء، دوام رسمي لجميع المؤسسات.

وقال في بيان مقتضب تلقته "الغد برس"، ان "يوم غد دوام رسمي في جميع دوائر ومدراس وجامعات محافظة ذي قار، ولا وجود لأي عطلة او استثناء للمدارس الابتدائية".

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