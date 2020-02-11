في التحرير.. مجهولون يعتَدون على مُتظاهرة ويحرقون خيمَةً للمعتصمين

2020/02/11 | 23:15 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد – الحل العراق كما هي العادة، يبدو أن حالات القمع بحق المتظاهرين والمحتجّين في #العراق، لا ترضى أن تنتهي، فهي مستمرة منذ انطلاق الاحتجاجات قبل شهور خمس، وحتى اللحظة، […]

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