ترامب يلوح بإنشاء {أعظم قوة نووية في العالم}

2020/02/11 | 23:16 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

واشنطن / وكالات

أكد الرئيسُ الأميركيُّ دونالد ترامب، أنه في ظل غياب اتفاقات مع روسيا والصين للحد من التسلح، فإن الولايات المتحدة ستنشئ “أعظم” قوة نووية في العالم.

وقال ترامب في تصريح أمس الثلاثاء: “تريد روسيا والصين الآن مفاوضتنا لوقف انفاق مليارات الدولارات في مجال الأسلحة النووية، ولكن الطريق الوحيد الذي أمامنا (الولايات المتحدة)، في ظل غياب اتفاق، هو أن ننشئ أعظم قوة نووية في

العالم”.

وأعلنت واشنطن في وقت سابق أن الاتفاق مع روسيا بشأن الحد من التسلح يجب أن يشمل ليس فقط الأسلحة التي تقع ضمن معاهدة “ستارت- 3”، التي تم توقيعها سنة 2010، ولكن تشمل المعدات والوسائل التي تستخدم في نقلها

أيضا.

وفي كانون الأول الماضي، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: إن “موسكو أكدت استعدادها لتمديد معاهدة (ستارت- 3)، لكن لم نحصل على أي جواب حول اقتراحاتنا، وفي حال عدم وجود معاهدة (ستارت- 3) لن يكون هناك ما يكبح سباق التسلح، وهذا حسب رأيي أمر

سيئ”.

ومن المقرر أن يستمر مفعول معاهدة “ستارت- 3” التي وقعها سنة 2010 الرئيسان السابقان، الروسي دميتري مدفيدف، والأميركي باراك أوباما، حتى 2021.

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