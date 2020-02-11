الزراعة تؤكد نجاة محصولي الحنطة والشعير من موجة الثلوج

2020/02/11 | 23:16 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت وزارة الزراعة، اليوم الثلاثاء، نجاة محصولي الحنطة والشعير من موجة الثلوجح التي ضربت البلاد ليلة امس”، مبينة ان باقي الخضروات والفواكه المزروعة للموسم الحالي جميعها مغطاة.وقال المتحدث باسم الوزارة، حميد النايف، في تصريح لوكالة محلية اطلعت عليه “العهد نيوز”، ان “موجة الثلوج التي سقطت كانت من الممكن ان تضر بمنتوجي الحنطة والشعير لو […]

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