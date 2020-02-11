الانواء الجوية : بغداد لم تشهد كمية ثلوج كما شهدته الثلاثاء منذ ٨٠ عاماً

2020/02/11 | 23:16 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد اعلنت الهيئة العامة للانواء الجوية ان كمية الثلوج التي شهدتها بغداد اليوم ، لم تشهدها منذ اكثر من ٨٠ عاماً.واوضحت الهيئة في بيان ان" انخفاض درجات الحرارة وتساقط الثلوج سيكون مستمراً حتى مساء يوم غدٍ الاربعاء" ، مبينة :" ان يوم الخميس سيشهد ارتفاعاً قليلاً في درجات الحرارة ".يذكر ان السكان في العاصمة بغداد وبعض المحافظات استيقظوا صباح اليوم الثلاثاء على سقوط كميات من الثلوج، وانخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة، حيث كست الثلوج الشوارع والارصفة والحدائق بالبياض.

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