النجف تعطل دوام المدارس الابتدائية بسبب موجة البرد

2020/02/11 | 23:16 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/النجف اعلن محافظ النجف وكالة هاشم الگرعاوي تعطيل الدوام الرسمي للمدارس الابتدائية يوم غد الاربعاء .وقال المكتب الاعلامي للگرعاوي " نظرا للظروف الجوية التي تمر بها محافظتنا العزيزة وحفاظآ على سلامة ابنائنا من طلبة المراحل الابتدائية فقط، قرر محافظ النجف وكالة هاشم الگرعاوي ، اعتبار يوم غد عطلة رسمية لكافة مدارس المرحلة الابتدائية فقط في عموم محافظة النجف الاشرف واقضيتها ونواحيها ، ودواما رسميا لجميع الدوائر الحكومية ".

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