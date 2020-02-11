لقاء بين الحلبوسي وصالح بشأن حكومة محمد علاوي: يجب أن تمثل هؤلاء

2020/02/11 | 23:20 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ،اليوم الاثنين، رئيس الجمهورية برهم صالح .وجرى خلال اللقاء بحث مجمل الوضع السياسي وجهود تشكيل الحكومة المقبلة .وأكد اللقاء بحسب بيان مكتب الحلبوسي الاعلامي، على “أهمية تشكيل حكومةٍ قويةٍ تمثل كلَّ مكونات الشعب وأطيافه، ولها رؤية واضحة لتنفيذ الخطوات الإصلاحية، وتكون قادرة على تلبية متطلبات المواطن وحاجاته”.

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