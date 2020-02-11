2020/02/11 | 23:20 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- روى شاهد عيان لـ”يس عراق” ملابسات تحطيم خيمة وسط ساحة التحرير في بغداد مركز احتجاجات العراق منذ اكثر من 120 يوماً.وقال شاهد العيان ان “ما حدث يوم أمس هو انتشار مقطع فيديو يسيء للمرجع محمد الصدر وظهر فيه احد الطلبة المعتصمين في خيمة جامعة الفارابي، اليوم عصراً حاول القائمون على الخيمة تدارك الامر […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو.. تحطيم خيمة في ساحة التحرير وشاهد عيان يروي لـ”يس عراق” الملابسات) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفيديو.. تحطيم خيمة في ساحة التحرير وشاهد عيان يروي لـ”يس عراق” الملابسات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).