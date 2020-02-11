2020/02/11 | 23:26 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افتتح الأمين العام للعتبة الكاظمية المقدسة الدكتور حيدر حسن الشمّري، بحضور أعضاء مجلس الإدارة وعدد من الشخصيات الاجتماعية معرض الرسم الحرّ والصور الفوتوغرافية المنضوي ضمن فعاليات مهرجان الشهداء المركزي، الذي أقيم تحت شعار: (شهداؤنا أبطال معارك الانتصار والتحرير ..عزّنا وفخرنا وقدوتنا) في رواق عبد الله بن عبد المطلب “عليه السلام”.وشهد المعرض استضافة نخبة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بمناسبة أربعينية القادة الشهداء..



العتبة الكاظمية المقدسة تفتتح معرضا فنيا يجسد انتصارات الحشد الشعبي وكالة صدى الاعلام للانباء.

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