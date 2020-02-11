صالح والحلبوسي يشددان على أهمية الاسراع بتشكيل الحكومة

2020/02/11 | 23:26 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيسا الجمهورية برهم صالح والبرلمان محمد الحلبوسي، اليوم الثلاثاء، على أهمية تشكيل حكومة قوية تمثل كل مكونات الشعب.وذكر المكتب الاعلامي للحلبوسي، في بيان حصلت عليه “العهد نيوز”، إن “الاخير “استقبل رئيس الجمهورية برهم صالح؛ لبحث تطورات الأوضاع السياسية في البلاد، وملف تشكيل الحكومة”.وحث الطرفان على أهمية تشكيل حكومةٍ قويةٍ تمثل كلَّ مكونات الشعب وأطيافه، […]

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