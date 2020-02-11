2020/02/11 | 23:27 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت عدد من المحافظات، الثلاثاء ، عن تعطيل الدوام الرسمي للمدارس الابتدائية فقط ليوم غدًا الاربعاء .واعلنت محافظة بابل عن تعطيل الدوام الرسمي للمدارس الابتدائية ليوم غد الاربعاء .كما اعلن محافظ ميسان في بيان مقتضب ، انه “تقرر غدا الاربعاء تعطيل الدوام الرسمي للمدارس الابتدائية في المحافظة ، باستثناء الدوائر الحكومية والخدمية “.[…]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طقس العراق يعطل الدوام بمحافظات الوسط والجنوب والمدارس تغلق أبوابها) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طقس العراق يعطل الدوام بمحافظات الوسط والجنوب والمدارس تغلق أبوابها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).