الحمداني: مساع لادراج 820 بيتا تراثيا على لائحة التراث العالمي

2020/02/11 | 23:30 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف وزير الثقافة عبد الامير الحمداني، عن مساع لادراج 820 بيتا تراثيا في العاصمة بغداد على لائحة التراث العالمي.

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