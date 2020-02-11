مرور حلبجة تطالب سائقي المركبات بأمر لحماية القطط

2020/02/11 | 23:30 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ من اجل حماية حياة الانسان والحيوانات، طالبت مديرية مرور محافظة حلبجة باقليم كوردستان، السائقين ان يتفحصوا محركات سياراتهم قبل تشغيل السيارة للاطمئنان من عدم وجود القطط داخلها، فيما طالبت مديرية مرور شهرزور بالسليمانية بالتقليل من سرعة قيادة السيارات.

وجاء في بيان لمديرية مرور حلبجة، اطلعت عليه شفق نيوز، انها تطالب المواطنين الذين يمتلكون سيارات، وبسبب انخفاض درجات الحرارة تقوم القطط في مثل هذه الاجواء بالاختباء داخل محركات السيارات التي تحتفظ ببعض الحرارة، انه من الضروري فحص محركات السيارات قبل ادارتها للاطمئنان من عدم وجود اي حيوان، ومن ثم ادارتها.

ومن جهة اخرى اعلنت مديرية مرور قضاء شهرزور ان موجة الثلوج واكتساء اغلب الشوارع بالثلوج والانخفاض الحاد في درجات الحرارة حصلت حالة الانجماد فيها في الوقت الحالي، لذا فانها تطالب السائقين بالسياقة فيها بحذر شديد وتقليل سرعة مركباتهم لأدنى حد، لتفادي حوادث السير ومخاطرها على حياتهم وحياة الاخرين.

وتسببت موجة هطول الثلوج بانخفاض درجات الحرارة في معظم مناطق اقليم كوردستان لما دون الصفر المئوي، ما تسبب بغلق العديد من الشوارع والازقة.

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