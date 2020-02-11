صفقة القرن في ضوء القانون الدولي العام

2020/02/11 | 23:33 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الدكتور عادل عامر مقدمة: – أن الخطة الأمريكية لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، تظهر إصراراً على تجريد الفلسطينيين من حقوقهم بما ينتهك القانون الدولي.لأنها توفر الخطة الأمريكية المعلنة “بيئة لمزيد […]

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