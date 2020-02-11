حزب تركي يعلن طرح مرشحا لمنافسة اردوغان على الرئاسة

2020/02/11 | 23:34 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن حزب المستقبل التركي، اليوم الثلاثاء، مرشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة لمواجهة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.وبحسب “تركيا الآن”، قال مصطفى نديم يمالي نائب رئيس الحزب إن أحمد داوود أوغلو، رئيس الحزب ومؤسسه، سيكون هو مرشح الحزب للانتخابات الرئاسية المقبلة.وأضاف أن الحزب يتوقع أن الأتراك سيصوتون لاختيار رئيس جديد قبل عام 2023، وأن تقام […]

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