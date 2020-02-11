سياسي: الموقف الحكومي العراقي ضعيف تجاه حادثة اغتيال القادة الشهداء

2020/02/11 | 23:45 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد المحلل السياسي، حيدر الموسوي، اليوم الثلاثاء، ان “الشهيدان المهندس وسليماني كان لهم دورا بارزا في تحقيق النصر على الارهاب”.وقال الموسوي، لـ”العهد”، ان “هناك ضعف في الموقف الحكومي العراقي بعد اغتيال القادة الشهداء”، منوها على ضرورة متابعة الحكومة الجديدة قضية اغتيال القادة الشهداء وتقديم شكوى لدى مجلس الامن الدولي”.واضاف المحلل السياسي الموسوي، ان […]

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