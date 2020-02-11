مشرعون: الكابينة الحكومية تقترب من الاكتمال

2020/02/11 | 23:48 - المصدر: الصباح

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بغداد/ عمر عبداللطيف

شدد رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي على ضرورة تعاون جميع القوى مع رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي لتسهيل الإسراع باختيار الكابينة الوزارية، وفي حين أكد رئيس كتلة بيارق الخير النيابية محمد الخالدي، أن الكابينة الوزارية على وشك الاكتمال، كشفت النائب يسرى رجب عن ان الكابينة الحكومية الجديدة ستضم بين أربع إلى خمس وزيرات.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء المستقيل أن عبد المهدي وعلاوي بحثا، خلال لقائهما امس، «التداول في تطورات الأوضاع في البلاد والحراك السلمي ودعم جهود تشكيل الحكومة الجديدة».



وأضاف البيان أن «عبد المهدي وعلاوي أكدا ضرورة تعاون جميع القوى لتسهيل مهمة رئيس الوزراء المكلف في الإسراع باختيار الكابينة الوزارية وتعزيز عمل مؤسسات الدولة».

بدوره، كشف رئيس كتلة بيارق الخير النيابية محمد الخالدي، في تصريح صحفي عن ان «الكابينة الوزارية على وشك الاكتمال رغم كل ما يجري من تضارب مواقف سواء بين الكتل السياسية أو حتى المكونات».

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