مجلس الوزراء: 15 مليون دينار لأصحاب الأعمال الابداعية

2020/02/11 | 23:48 - المصدر: الصباح

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بغداد / الصباح

قرر مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية التي عقدها، أمس الثلاثاء، صرف مبلغ 15 مليون دينار لاصحاب الاعمال الابداعية، بينما اتخذ قرارات تخص العديد من القضايا المعدّة على جدول اعماله.

وبحسب بيان للمجلس، تلقته “الصباح”، فانه “أقر في جلسته التي ترأسها نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط الدكتور ثامر الغضبان توصية اللجنة العليا للنظر في تقييم المبدعين في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة المؤلفة بموجب الأمر الديواني: (3 لسنة 2017)، بشأن قبول الاعمال الابداعية البالغ عددها (41) عملا، المثبتة تفاصيلها في الجدول المرافق ربط كتاب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ذي العدد: 11357 والمؤرخ في 3/ 12/ 2019 ، وتعديل الفقرة (6) من قرار مجلس الوزراء المرقم (379) لسنة 2016 بحسب الآتي: تصرف المكافأة من موازنة الجهة المنسوب اليها صاحب العمل الإبداعي بالنسبة الى الموظف الحكومي ومن موازنة الجهة المستفيدة اذا كان من القطاع الخاص وبمبلغ المكافأة (15) مليون دينار لكل عمل ابداعي”.

وأضاف البيان أنه “تمت الموافقة على قيام وزارة الدفاع بالتعاقد مع الشركات العامة المتخصصة في وزارات التجارة والصناعة والمعادن و الزراعة او أي جهة حكومية أخرى لغرض صرف الارزاق وتجهيز مذاخر التموين في وزارة الدفاع بما يخدم منسوبيها وتوفير المؤن

لهم”.

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