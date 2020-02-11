2020/02/11 | 23:50 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحل العراق ـ ودق ماضي بعد أن أعلَنوا، في بيان لهم نهاية الأسبوع المنصرم، عدّة نقاط بخصوص شخصية رئيس الحكومة، وإمكانية إجراء استفتاء شعبي بخصوص ذلك، يتجه متظاهرو مدينة #الناصرية […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (في الناصرية.. المُحتجّون يدرسون التوجّه نحو بغداد) نشر أولاً على موقع (الحل الاخباري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (في الناصرية.. المُحتجّون يدرسون التوجّه نحو بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحل الاخباري).