حول‭ ‬استقرار‭ ‬المنطقة‭ ‬وخفض‭ ‬التصعيد

2020/02/11 | 23:52 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصدر‭ ‬يحل‭ ‬القبعات‭ ‬الزرق‭ ‬والرئيس‭ ‬المكلف‭ ‬يسعى‭ ‬لتأييد‭ ‬الكرد‭ ‬مباحثات‭ ‬عراقية‭ ‬كويتية بغداد‭ -‬عبدالحسين‭ ‬غزال‭ ‬ الناصرية‭- ‬الزمان‭ ‬ ‭ ‬قُتل‭ ‬متظاهر‭ ‬عراقي‭ ‬الاثنين‭ ‬عندما‭ ‬فتح‭ ‬حرّاس‭ ‬جامعة‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬الناصرية‭ ‬جنوب‭ ‬بغداد‭ ‬النار‭ ‬على‭ ‬محتجّين‭ ‬حاولوا‭ ‬منع‭ ‬الدخول‭ ‬إلى‭ ‬كليّات‭ ‬في‭ ‬المجمع‭ ‬التعليمي،‭ ‬حسبما‭ ‬أفادت‭ ‬مصادر‭ ‬طبية‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭.‬ وأوضحت‭ ‬المصادر‭ ‬أن‭ ‬مجموعات‭ […]

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