الانتخابات المبكرة مشكلة

2020/02/11 | 23:52 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام التضحيات‭ ‬الكبيرة‭ ‬للمتظاهرين‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬وجنوب‭ ‬البلاد‭ ‬وزخم‭ ‬الاحتجاجات‭ ‬القوي،‭ ‬لم‭ ‬تمنع‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬هناك‭ ‬مَن‭ ‬يتربص‭ ‬الفرص‭ ‬للفوز‭ ‬بغنائم‭ ‬في‭ ‬تسويات‭ ‬المناصب‭ ‬حتى‭ ‬لو‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬المتظاهرين‭ ‬وربما‭ ‬باسمهم‭ ‬أيضاً‭ ‬،‭ ‬لكن‭ ‬الشارع‭ ‬العراقي‭ ‬بات‭ ‬يقظاً‭ ‬على‭ ‬نحو‭ ‬مثير‭ ‬للدهشة‭ .‬وأصبح‭ ‬السياسي‭ ‬في‭ ‬موقف‭ ‬لايحسد‭ ‬عليه‭ ‬ومضطرا‭ ‬لجدولة‭ ‬أولوياته‭ ‬بحسب‭ […]

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