السودان سيسلم البشير الى المحكمة الجنائية الدولية

2020/02/11 | 23:52 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الخرطوم‭- ‬الزمان‭ ‬ ‭ ‬أعلن‭ ‬مسؤول‭ ‬سوداني‭ ‬الثلاثاء‭ ‬أنه‭ ‬سيتم‭ ‬تسليم‭ ‬الرئيس‭ ‬السابق‭ ‬عمر‭ ‬البشير‭ ‬وثلاثة‭ ‬أشخاص‭ ‬آخرين‭ ‬إلى‭ ‬المحكمة‭ ‬الجنائية‭ ‬الدولية‭ ‬جراء‭ ‬جرائم‭ ‬ارتكبت‭ ‬في‭ ‬إقليم‭ ‬دارفور‭ ‬المضطرب‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2003‭.‬بالرغم‭ ‬من‭ ‬وجود‭ ‬اصوات‭ ‬ترفض‭ ‬تسليم‭ ‬البشير‭ ‬والابقاء‭ ‬على‭ ‬محاكمته‭ ‬محلياً‭ ‬ وقال‭ ‬محمد‭ ‬حسن‭ ‬التعايشي‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬السيادة‭ ‬الانتقالي‭ ‬في‭ ‬جوبا‭ ‬عاصمة‭ […]

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