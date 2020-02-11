بالوثائق .. التربية تصدر قرارا بشأن امتحانات الصفوف الاولية

2020/02/11 | 23:57 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

أصدرت وزارة التربية، الثلاثاء، قرارا بشأن امتحانات الصفوف الاولية.

ونصت وثائق صادرة عن الوزارة، على أنه "بعد مطالبة المدير العام عادل البصيصي بتقديم امتحانات الصفوف الاولية، وافقت وزارة التربية على اجراء امتحانات الصفوف (الاول والثاني والثالث) في ايام الامتحانات الشفوية للصفوف (الرابع والخامس والسادس)".

بغداد اليوم - المثنى

أعلن محافظ المثنى احمد منفي، الثلاثاء، الحداد في المحافظة على ارواح ضحايا حريق مستشفى السماوة.

وقدم المحافظ في بيان، "تعازيه الى عوائل ضحايا حريق مستشفى الحسين التعليمي بالسماوة".

وأعلن، "ال

بغداد اليوم - بغداد

اوضحت وزارة العدل ، الثلاثاء 11 شباط 2020، حقيقة صدور قرار يسمح بتحويل جنس الاراضي الزراعية الى سكنية.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب ان " لا صحة لما تم تداوله عن صدور قرار يسمح بتحويل جنس الاراضي الزراعية الى سكنية&q

بغداد اليوم _ المثنى

وجه محافظ المثنى، أحمد منفي جودة، اليوم الثلاثاء، أن تكون بداية الدوام الرسمي في الساعة التاسعة صباحاً في المؤسسات الحكومية ليومي الأربعاء والخميس المقبلين.

وذكر المكتب الاعلامي لمحافظ المثنى، في بيان مقتضب تلقته (بغد

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