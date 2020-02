شهود عيان: صدريون يقتحمون خيمة ويطعنون فتاة في ساحة التحرير

2020/02/12 | 00:01 - المصدر: الحرة

قال شهود عيان، الثلاثاء، إن مجموعة قالت إنها تنتمي للتيار الصدري طعنت فتاة في إحدى خيم التحرير في العاصمة زاعمين أنها "سبت مقتدى الصدر".

وقال شاهد عيان لموقع "الحرة" إن "عناصر من التيار الصدري قاموا بالهجوم على خيمة الفارابي في ساحة التحرير في نحو السادسة من مساء الثلاثاء".

يذكر إن هذه الخيمة يعتصم فيها عدد من الطلبة وقيادات الاتحاد الطلابي في بغداد.

وأضاف الشاهد إن سبب الهجوم هو "بث مباشر كان يتحدث فيه شخص جالس قرب الخيمة، واعتبر الصدريون أن حديثه مهين لمقتدى الصدر وأبيه".

وروى الشاهد الذي فضل عدم كشف اسمه "هجم ثلاثة أشخاص على خيمة الفارابي في ساحة التحرير، وكان داخلها ثلاثة أشخاص بينهم فتاة، وكلهم من الطلبة".

وتابع الشاهد قوله "نفى ممثلو الصدريين في الساحة علاقة المهاجمين بهم، لكن بعد قليل جاء نحو ثلاثين شخصا وبدأوا بتهديم الخيمة وتعليق صور الصدر مكانها"، مضيفا إن "ممثلي الصدريين في الساحة حاولوا التدخل لإقاف المهاجمين ثم أحجموا عن ذلك حينما عرف المهاجمون عن أنفسهم بكونهم تابعين لأحد قيادات سرايا السلام".

ويعتزم اتحاد طلبة بغداد إصدار بيان للتنديد بالحادث، كما قالت مصادر داخل الاتحاد إن تصعيدا كبيرا سيحصل خلال الأيام المقبلة في حال لم يسلم الصدريون المعتدين لكي ينالوا جزاءهم.

وجاء الاعتداء بعد نحو ساعة فقط من أعلان مقتدى الصدر حل ميليشيات القبعات الزرقاء والتحقيق في حادث النجف الذي قتل فيه متظاهرون برصاص هذه الميليشيا.

ووصل عدد القتلى والمصابين في التظاهرات إلى نحو 30 ألف شخص خلال نحو أربعة أشهر من عمر التظاهرات.

