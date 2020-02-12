عقوبات وحروب وعزلة خانقة.. بماذا يحتفل الإيرانيون في الذكرى الـ 41 للثورة؟

2020/02/12 | 00:01 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحاول وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية بكل إمكاناتها الترويج، في ذكرى الثورة الإسلامية الـ41، فكرة أن النظام الحاكم لا يزال قويا.لكن في الواقع، يواجه خامنئي، رأس النظام، أسوأ مرحلة في عهد ولاية الفقيه، تتمثل دوليا بعزلة سياسية وعقوبات أميركية، وبسخط شعبي داخلي دفع المواطنين للخروج في تظاهرات تطالب برحيله.

وهدفت الثورة الإيرانية التي انطلقت عام 1979، إلى تخليص الشعب الإيراني من حكم الشاه وبناء دولة ديمقراطية تضمن الحريات وحقوق الإنسان، قبل أن يختطفها آيه الله الخميني الذي أخضع البلاد إلى نظام ولاية الفقيه ليضمن رأس النظام البقاء مدى حياته قائدا وزعيما متسلحا بالدين للسيطرة على الدولة.

لم تتسبب الثورة في عزلة إيران عالميا فحسب، وإنما تسببت في فشل طال معظم القطاعات على الصعيد الداخلي بسبب إهدار مليارات الدولارات على مشاريع توسعية لم تضر الشعب الإيراني فقط، وإنما سكان المنطقة.

وبينما يحاول النظام الإيراني تحسين صورته داخليا في الذكرى السنوية للثورة التي تحل في 11 فبراير 2020، فإن الشعب الإيراني قد خرج بالآلاف في جميع أنحاء إيران خلال الشهور الأخيرة، احتجاجا على ما آلت إليه الأمور.

وكانت وكالة رويترز قد كشفت في تحقيق نشرته في ديسمبر الماضي، سقوط 1500 شخص في المظاهرات التي اندلعت في 15 نوفمبر الماضي احتجاجا على ارتفاع أسعار المحروقات بأوامر من النظام الإيراني، ما أشعل حالة غضب شعبية كبيرة كادت أن تتبدل فيها الأمور، لولا أن أمر المرشد الإيراني علي خامنئي، القيادات الأمنية بفعل "كل ما يلزم" لقمعها.

هكذا تبدو أوضاع إيران في ذكرى ثورتها الإسلامية الـ 41، والتي انتهت بالإطاحة بنظام الشاه الإيراني محمد رضا بهلوي، وإنشاء نظام ديكتاتوري بقيادة روح الله الخميني ومن بعد علي خامنئي.

العزلة الدولية ومحاولات التملص

بعد أن تنفس النظام الإيراني الصعداء في عام 2015 بتوقيعه الاتفاق النووي مع دول 5+1، عاد مرة أخرى لعزلة دولية لرفضه الانصياع لشروط الولايات المتحدة بخصوص إعطاء ضمانات أكثر بخصوص البرنامج النووي إيراني، وتغيير طهران سياستها العدائية الداعمة للإرهاب.

وعقب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاقية في عام 2018، أصدر الرئيس ترامب عقوبات على النظام الإيراني، طالت معظم القطاعات الاقتصادية.

ودخلت الحزمة الأولى من العقوبات الأميركية على إيران حيز التنفيذ فجر السادس من أغسطس من عام 2018، والتي تشمل عمليات شراء النظام الإيراني للدولار الأميركي، وعقوبات على تجارة الذهب والمعادن الثمينة، وعقوبات على عمليات نقل المعادن كالألومنيوم داخل وخارج إيران، وعقوبات على قطاع السيارات الإيراني.

وقبل العقوبات الاقتصادية التي فرضت خلال العامين الماضيين، كان النظام الإيراني بالفعل يعاني من عقوبات اقتصادية أقل وطأة، مما سمح له بالتوسع إقليميا من خلال وكلائه.

وتحاول إيران دوما التملص من العقوبات الاقتصادية، وكان أبرز الوسائل ممثلا في السوق الرمادية، والتي تعني التجارة في البضائع من خلال قنوات مشروعة لكنها تذهب إلى جهات غير التي يقصدها المصنع الأصلي للبضاعة.

وتقوم طهران ببيع نفطها الخام إلى وسطاء غير رسميين، وبدورهم يبيعونها لجهات أخرى، وذلك من أجل التحايل على العقوبات الاقتصادية، وذلك بدلا من أن تبيع الشركة الوطنية الإيرانية للنفط، إنتاجها الخام للشركات بشكل رسمي.

الفشل الاقتصادي والفقر

عقب إعادة فرض العقوبات الاقتصادية الأميركية على إيران، انخفضت قيمة الريال بنحو 70 بالمئة أمام الدولار، فيما قفز معدل التضخم السنوي في البلاد خلال الفترة من 23 أكتوبر إلى 22 نوفمبر 2018 بنسبة 34.9 بالمئة.

ولا تكشف الحكومة الإيرانية عن نسب الفقر، إلا أن الخبير الاقتصادي والباحث في مجال مكافحة الفقر بجامعة الزهراء بالعاصمة طهران الدكتور حسين راغفر، قال في تصريحات صحافية إن 26 مليون إيراني يعيشون تحت خط الفقر.

​ووفقا لتقرير البنك الدولي الصادر في أكتوبر 2017، فإن إيران هي ثاني أكبر اقتصاد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بعد المملكة العربية السعودية، إذ يقدر إجمالي الناتج المحلي في عام 2016 بـ 412.2 مليار دولار.

وكانت مؤسسة الدفاع عن الديمقراطية الأميركية، قد حددت 146 شركة مملوكة لخامنئي، بالإضافة إلى 144 مديرا تنفيذيا وأعضاء مجلس إدارة مرتبطين بهذه الشركات، والتي يدخل إليها ملايين الدولارات سنويا دون أن تخضع لرقابة صارمة.

الغرق في مستنقع الحروب

ورغم استثمار النظام الإيراني في تعزيز قوة وكلائه في منطقة الشرق الأوسط لسنوات، فإن هذه السياسة بدأت تلقى رفضا شعبيا واسعا خلال السنوات الأخيرة خاصة تحت وطأة العقوبات الاقتصادية.

ففي سوريا وحدها، تنفق إيران أكثر من 15 مليار دولار خلال العام الواحد، كما أنها فقدت أكثر من 2,300 جندي إيراني، في سعيها لمساندة نظام بشار الأسد.



كما يحصل حزب الله اللبناني على أكثر من 830 مليون دولار سنويا، وتتلقي حماس حوالي 360 مليون دولار سنويا.

وتتلقى المليشيات في العراق على ما يصل إلى مليار دولار في السنة من إيران.



وفي اليمن، قد تصل المبالغ التي يحصل عليها الحوثيون من طهران، إلى 30 مليون دولار شهريا.

هذه المبالغ المهدرة دفعت الشعب الإيراني إلى الخروج إلى الشوارع والهتاف بـ"اتركوا سوريا وفكروا بنا" و"اتركوا غزة واتركوا لبنان واعملوا لإيران".

مظاهرات العراق ولبنان

وفي أواخر عام 2019، ثارت شعوب في المنطقة ممن تخضع لظلم واستبداد وكلاء إيران، مثل حزب الله اللبناني، وميليشيات الحشد الشعبي العراقي.

ففي بداية أكتوبر الماضي، خرج العراقيون في جميع أنحاء البلاد خاصة الجنوب وبغداد، من أجل المطالبة بإنهاء النفوذ الإيراني في بلادهم، وتطهير الحياة السياسية من النخبة الفاسدة الحاكمة التي تخضع للإملاءات الإيرانية.

رغم تضحيات الحراك العراقي واللبناني فإن هناك أسبابا قد تعيق تحقيق الأهداف

لكن هذه المظاهرات التي لا زالت جارية حتى الآن، قوبلت بعنف شديد من جانب أجهزة الأمن العراقية، والميليشيات العراقية المدعومة من إيران أمثال الحشد الشعبي، مما أسفر عن مقتل أكثر من 500 متظاهر، بالإضافة إلى إصابة الآلاف.

وفي لبنان حيث لم يختلف الحال كثيرا، خرج المواطنون في جميع أنحاء البلاد منادين بإسقاط النخبة السياسية الحاكمة ومعها نظام المحاصصة، وإنهاء نفوذ حزب الله المدعوم من إيران.

وقد حاول حزب الله الاعتداء على المتظاهرين في أكثر من مناسبة، لكن سرعان ما يعود المتظاهرون إلى الميادين مرة أخرى، وقد شهدت الفترة الأخيرة احتجاجات أعنف بين المتظاهرين والشرطة.

الحريات وتداول المعلومات

لا تقف معاناة الشعب الإيراني عند الفقر أو الفشل الاقتصادي، فعلى مستوى الحريات تحتل إيران مركزا متأخرا عالميا.

وقد صنفت منظمة فريدوم هاوس إيران كدولة غير حرة، حيث سجلت 18 نقطة فقط فيما يخص مستوى الحريات والديمقراطية، وهي مرتبة متأخرة في المؤشر.

وتعاني الأقليات الدينية في إيران من التهميش منذ اندلاع الثورة في 1979، ويأتي التهميش في صور مختلفة، كأن لا يحق للمواطنين الزرادشتيين أو اليهود أو المسيحيين أو المسلمين من المذاهب الأخرى غير الشيعة الترشح لرئاسة الجمهورية.

كما ينص القانون المتعلق بتنظيم المؤسسة العسكرية والصادر في 1987 على أن الإسلام شرط أساسي للتجنيد، فيما نصت المادة 29 على إعفاء الجنود والضباط العاملين من الديانات الأخرى من مناصبهم عقب صدور القانون.

ولم يسمح النظام الإيراني بدخول أي نواب عن الأقليات الدينية إلى المجالس المحلية إلا ابتداء من 2013، إذ سمح لسبعة نواب زرداشتيين فقط بالدخول إلى المجالس المحلية.

ويسمح فقط النظام الإيراني لـ 5 نواب من الأقليات الدينية الدخول إلى البرلمان، ولا يعترف النظام بأقليات دينية في إيران غير الزرادشتيين واليهود والمسيحيين.وفي ما يتعلق بحرية تداول المعلومات، فبجانب قطع السلطات الإيرانية للإنترنت لفترات مطولة، فإن الشعب الإيراني لا يستطيع الوصول لـ 35 بالمئة من أكثر المواقع زيارة حول العالم، بحسب موقع ألكسا.

كما تم التضييق واعتقال عشرات الصحفيين بسبب انتقادهم السلطات الإيرانية، وكان آخرها موقع "انتخاب" الذي أغلق نتيجة كشفه بعض كواليس سقوط الطائرة الأوكرانية.

وضع المرأة

تواجه المرأة الإيرانية صنوفا من التمييز والتهميش على جميع المستويات، فضلا عن فرض قيود على حريتها الشخصية، فلا يمكن للنساء في إيران مزاولة بعض المهن أو الرياضات أو ممارسة أنواع من الفنون بحجة التحريم الديني.

سياسيا، همش النظام دور المرأة الإيرانية في الحياة السياسة مقارنة بنظيراتها في الدول الأخرى، إذ لا توجد وزيرة واحدة في حكومة الرئيس الإيراني حسن روحاني الحالية، فيما يعتبر ارتدادا حتى عن سياسة الرئيس المحافظ السابق أحمدي نجاد، والذي قد عين وزيرة في عهده.

ولا زالت النساء الإيرانيات يتعرضن للاعتقال والتنكيل بسبب مشاركتهن في تظاهرات ضد سياسات الحجاب الإجباري، وكان آخر هؤلاء الناشطات الثلاثة: موجغان كيشافارز، منيرة عربشاهي، ياسمين أرياني.

أما بالنسبة للفن، فيعتبر دخول النساء في هذا المجال محرما، فبعد الثورة لم يسمح للنساء بالغناء بمفردهن أو في حفلات، ولذلك غادرت كثير من الفنانات البلاد بعد عام 1979، ومن أبرزهن المغنية الشهيرة غوغوش.

وكانت وزارة الإرشاد الإيرانية قد علقت نشاط فرقة "حميد عسغري" الموسيقية في الثالث من فبراير 2019، بسبب غناء امرأة على المسرح لبعض ثوان.

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