يعطل الدوام بمحافظات الوسط والجنوب والمدارس تغلق أبوابها

2020/02/12 | 00:04 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت عدد من المحافظات، الثلاثاء ، عن تعطيل الدوام الرسمي للمدارس الابتدائية فقط ليوم غدًا الاربعاء .واعلنت محافظة بابل عن تعطيل الدوام الرسمي للمدارس الابتدائية ليوم غد الاربعاء .[…]

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