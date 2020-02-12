ناسا الأمريكية تواصل الاعتماد على المركبات الفضائية الروسية

2020/02/12 | 00:08 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت وثائق صادرة عن وكالة ناسا الأمريكية أن الوكالة مستمرة في الاعتماد على المركبات الفضائية الروسية إلى أن تتمكن من إرسال روادها على مركبات أمريكية إلى المحطة الفضائية الدولية.وأشارت إحدى الوثائق إلى “أن ناسا تسعى حاليا لتتمكن من الاعتماد على مركبات أمريكية من صنع شركتي بوينغ وسبيس إكس لإيصال روادها إلى المحطة الفضائية الدولية، لتتوقف […]

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