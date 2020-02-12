2020/02/12 | 00:11 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مسعود بارزاني ووزير الخارجية يؤكدان اهمية تلبية مطالب المتظاهرين ومراعاة عموم المكونات هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/12 | 00:11.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مسعود بارزاني ووزير الخارجية يؤكدان اهمية تلبية مطالب المتظاهرين ومراعاة عموم المكونات) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مسعود بارزاني ووزير الخارجية يؤكدان اهمية تلبية مطالب المتظاهرين ومراعاة عموم المكونات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).