"ليلة النار".. سلسلة حرائق تضرب العراق وتودي بعشرات الضحايا

2020/02/12 | 00:18 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

في أجواء قطبية اقتربت فيها درجات الحرارة من الصفر، ‎شهدت العاصمة بغداد وعددًا من المحافظات سلسلة حرائق بشكل متزامن ولافت، أسفرت عن سقوط عشرات الضحايا وخسائر مادية.

شهدت البلاد سلسلة حرائق طالت مستشفى ومحال ومنازل أسفرت عن سقوط عشرات الضحايا

‎أعنف الحرائق سجلتها محافظة المثنى، يوم الثلاثاء 11 شباط/فبراير، حين اندلعت النيران داخل الطابق الرابع في مستشفى الحسين، دون أن تعرف أسبابه حتى الآن، وفق مصدر أمني تحدث لـ"الترا عراق".

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من الجاني ومن الضحية؟

وقال المصدر، إن "الحادث أسفر عن وفاة أربعة أشخاص من المرضى، وإصابة واختناق 30 آخرين بينهم عناصر في الدفاع المدني"، موضحًا أن "فرق الدفاع المدني تمكنت من إنقاذ 60 شخصًا آخرين بعد أن حاصرتهم النيران".

‎كما بين، أن "الحريق يعد من أعنف الحواث من نوعه في المحافظة، حيث استمرت محاولات إخماد الحريق ساعات عدة"، مشيرً إلى أن "التحقيقات ما تزال مستمرة للوقوف على أسبابه".

في بغداد، أسفر حريق اندلع داخل دار في مدينة الصدر شرقي العاصمة، عن مصرع امرأة، فيما لقي شخص مصرعه إثر حريق نشب داخل دار في حي الجامعة غربي العاصمة، كما أبلغ ضابط في الشرطة "الترا عراق".

‎إلى ذلك، سجل الجانب الأيسر من مدينة الموصل اندلاع حريق داخل مخزن يضم أجهزة كهربائية وقناني غاز خاصة بأجهزة التبريد، دون أن يسفر عن خسائر بشرية.

‎في السياق ذاته، قال مصدر أمني في محافظة نينوى، إن "حريقًا اندلع داخل ثلاث محلات تجارية لبيع المواد المنزلية، دون تسجيل خسائر بشرية".

‎وفي ديالى، أبلغ مصدر في الدفاع المدني "ألترا عراق"، باندلاع حريق مفتعل داخل دار، أسفر عن مصرع شخص.



كما سجلت محافظة كربلاء ثلاثة حرائق، أحدها طال منزلًا، حيث تمكنت فرق الإطفاء من إنقاذ امرأة وطفلين.

قال الدفاع المدني إن فرقه تمكنت من السيطرة على جميع الحوادث دون كشف أسبابها أو إن كانت مترابطة

‎بدورها، قالت مديرية الدفاع المدني، إن جميع الحرائق تم إخمادها من قبل فرقها وبمتابعة اللواء كاظم سلمان بوهان، المدير العام، دون أن تكشف تفاصيل أكثر عن أسباب تلك الحوادث.

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