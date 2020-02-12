عائلة المهندس تصدر بيانا بمناسبة أربعينيته

2020/02/12 | 00:28 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - متابعة

أصدرت زوجة وبنات نائب رئيس هيأة الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس بيانا بمناسبة أربعينيته.

وفيما يلي نص البيان:

الحمدلله عدد الرمل والحصی وزنة العرش إلی الثرى

قـبل أربـعين يـوم اسـتشهد فـي عـملية وقـحة وجـبانـة الـقائـديـن الـعظيمين فـي جــبهة المــقاومــة ضــد مشــروع تــشويــه هــويــة الإنــسان فــي غــرب آســيا، عــمنا الــــعزيــــز الــــذي لا مــــثيل لــــه الــــقائــــد المســــلم الــــعظيم الــــفريــــق الــــشهيد قــــاســــم سـليمانـي قـائـد قـوة الـقدس الـتابـعة لحـرس الـثورة الإسـلامـية، وعـزيـزنـا الأب الـرؤوف المـجاهـد الـشهيد أبـو مهـدي المـهندس (جـمال ابـراهـيمي) مـؤسـس وقـائـد الحشـد الـشعبي، مـع لـفيف مـن الأخـوة والأبـناء الشـرفـاء.

نـحن زوجـة الــشهيد وبــناتــه الأربــعة نــشكر الله الــرحــيم كــثيراً لهــذا الفخــر الــعظيم الــذي مـــنينا بـــه لـــنقدم أغـــلى وأعـــز وأجـــمل مـــا نـــملك، وعـــم ّلنا كـــما جـــاء فـــي خـــطبة عاشوراء “بأبي أنت وأمي يا أبا عبد الله” الــشهادة هــي امــتداد لــلحياة الــكريــمة والــعزيــزة الــتي عــاشــها والــدنــا وهــي آخـــر وأفـــضل مـــكافـــاءة إلـــهية لمـــجاهـــد مخـــلص عـــلى جـــبهة المـــقاومـــة بـــقيادة حـكيمة وواعـية لـلولـي الـفقيه أمـضى عـمره تـحت شـعار “هـيهات مـنا الـذلـة” شـعار مـدرسـة الامـام الحسـين (ع) وهـو الـرجـل الـذي أطـلق عـليه قـبل أيـام مــن شــهادتــه رغــم خــيانــات عــديــدة عــلنية وخــفية بــاســم “حــبيب بــن مــظاهــر” هذه الجبهة.

بــدأ الــشهيد مــسيرتــه مــنذ أيــام الشــباب ضــد الــفكر الــبعثي الــعفلقي الـظالـم، فـي مـدرسـة المـرجـع الـشجاع والـعالـم الـشهيد الـسيد محـمد بـاقـر الـصدر (ره) وذلـك إلـى جـانـب الـعديـد مـن الـشخصيات المــؤمــنة والــصلبة فــي الــعراق، وفــي أثــناء دراســته لــفرع الــهندســة الــعمرانــية فــي جــامــعة الــهندســة الــتقنية فــي بــغداد أكــمل مــسيره بجــديــة أكــبر، وبــعد إعـدام محـموعـة مـن رفـاقـه وشـهادة محـمد بـاقـر الـصدر (ره) أكـمل مـسيرتـه بـــــعد الهجـــــرة فـــــي المـــــسيرة الـــــنورانـــــية لمـــــدرســـــة مـــــؤســـــس الـــــثورة الإســـــلامـــــية الـقوات المـؤمـنة والمـقاومـة فـي المـنطقة وهـذه المـرة لـيس فـي الـعراق فحسـب.

هـذه الأحـداث المـتعاقـبة كـانـت مـقدمـة لالـتزامـه بخـط الـجهاد ومـسيرتـه الـتي لـــم يـــتركـــها لا فـــي زمـــن الحـــرب ولا فـــي زمـــن الســـلم ولا فـــي تـــواجـــده عـــلى الخطوط الأولى ولا في الخطوط الخلفية للجبهات.



أبـو مهـدي المـهندس كـان بـالـفعل مـهندس الانـتصارات الـعسكريـة، مـهندس الــبناء الــسياســي المســتقل، مــهندس ازدهــار المــدن والــقرى، ويشهــد لــه فــي ذلـــك الـــتراب فـــي ســـر بـــل ذهـــاب وشـــلمجه وخـــوزســـتان وكـــردســـتان وأهـــوار جـــنوب الـــعراق وشـــوارع بـــغداد وتـــكريـــت وســـامـــراء وجـــبال ســـنجار وحـــمريـــن ومــكحول والصحــراء الــغربــية والــطرقــات غــير الــسالــكة وأبــعد الــقرى ونــقطة الــــصفر عــــلى الحــــدود، كــــلها تشهــــد لــــه ولــــجهاده المخــــلص ولمــــساعــــيه الــــتي أتـعبت الامـريـكيين وأعـوانـهم فـي الـداخـل.



جـهاده كـان مـرضـاة لله سـبحانـه وتــعالــى وإطــاعــة لــولــي أمــر المســلمين وتــفقه فــي الــديــن ودفــاعــاُ عــن الأرواح والأمــوال وكــرامــة الانــسان حــتى فــي أصــعب المــعارك وخــدمــة المــظلومــين مــن كل دين وعرق وقومية.

لــقد كــان الحشــد الــشعبي أبــزر مــثال عــلى جــهاده بــعد أربــعين عــامــاً، إلــى جـانـب رفـاقـه المخـلصين، بـالـرغـم مـن كـل المـعوقـات الـتي أخـرت عـملية تحـريـر كــــل المــــناطــــق الــــتي احــــتلها الــــتكفيريــــون، إلا أن الــــقوات الــــردعــــية الــــوطــــنية تــمكنت عــام 2017 مــن تــحقيق انــتصار صــعب ولــكن حــاســم ضــد وحــشية داعـــش.



المـــجاهـــدون فـــي الحشـــد الـــشعبي عـــلى الـــرغـــم مـــن كـــل التهـــديـــدات الـداخـلية والـخارجـية، تـمكنوا مـن تـسجيل مـلاحـم بـطولـية مـن خـلال وقـوفـهم جــنبا إلــى جــنب مــع وحــدات الــقوات المســلحة الــعراقــية، وبــدعــم ســخي مــن إيـــران الإســـلامـــية وقـــوى المـــقاومـــة والـــقادة المـــضحين وعـــلى رأســـهم الـــشهيد الفريق الحاج قاسم سليماني.

لـــقد بـــنوا الـــعراق مـــرة أخـــرى عـــلى أكـــتافـــهم وأعـــادوا هـــيبته الـــتي فـــقدهـــا و كــعضو رســمي قــوي فــي الــهيكلية الــعسكريــة لــلعراق وقــف تــشكيل الحشــد الـشعبي سـداً مـنيعاً ضـد أي شـكل مـن أشـكال الـعدوان عـلى أمـن وسـيادة أراضـي الـعراق وسـلامـة شـعبه لـيصل الـعراق إلـى درجـة مـن الـقوة لا يـعيد فـيها فـقط وحـدتـه المسـلوبـة بـل يـساهـم فـي تـعزيـز سـيادة وأمـن جـيرانـه عـن طـــــريـــــق حـــــفظ الحـــــدود وإنـــــهاء الأنـــــظمة الـــــسياســـــية المتخـــــلفة ذات الخـــــلفية الــــتكفيريــــة، وفــــي الــــنهايــــة أصــــبح حــــلقة فــــي ســــلسلة المــــقاومــــة الــــقويــــة فــــي المنطقة غير القابلة للتفكك.

هــــذه الحــــلقة الجــــديــــدة تــــصدت لــــكل مــــساعــــي الــــولايــــات المتحــــدة الأمــــريــــكية خـــلال الـــسنوات المـــاضـــية لإضـــعاف الـــحفاظ عـــلى أســـس الـــعراق وتـــقويـــض الـــــــــبنية الـــــــــعسكريـــــــــة والأمـــــــــنية لـــــــــه، وفـــــــــرض مشـــــــــروع الـــــــــتقسيم الإقـــــــــليمي والــــسياســــي والــــعسكري والاجــــتماعــــي لــــلعراق فــــي ظــــل الاحــــتلال والجهــــل والــــــتكفير والــــــتدمــــــير والــــــقتل.



وعــــــليه بــــــدأت المــــــنظومــــــة الــــــسياســــــية الأمــــــنية الــعسكريــة لــلولايــات المتحــدة الأمــريــكية بــتنفيذ تهــديــدات أعــلن عــنها بــشكل جدي صيف 2019.

كـــان عـــلى الـــعراق الـــعودة إلـــى الـــوراء، والـــتراجـــع عـــن ســـياســـة طـــرد الـــقوات الامـــــــريـــــــكية وعـــــــن تـــــــثبيت الـــــــقدرة فـــــــي المـــــــعركـــــــة مـــــــع داعـــــــش والاســـــــتسلام لــــلسياســــات الجــــديــــدة الــــتي مــــن شــــأنــــها أن تــــحولــــه إلــــى مســــتعمرة تنهــــب ثرواتها، ومركزاً للتآمر ضد منطقة المقاومة وبقية الشعوب.



أحــد الأهــداف مــن ارتــكاب الــعمل المجــرم فــي 3 يــنايــر 2020 كــان تــدمــير أقـــوى ركـــائـــز الـــعراق المـــوحـــد وأصـــل مـــقاومـــته الإنـــسانـــية أمـــام الـــذل، هـــذه الجــريــمة بــدأت فــي عــملية جــديــدة انــطلقت مــنذ خــريــف 2019 فــي مخــطط دقيق وواسع.



هـــــذه الـــــعملية الجـــــديـــــدة تـــــقوم عـــــلى ركـــــوب مـــــوجـــــة مـــــطالـــــب الـــــشعب المـــــحقة وتـــحويـــل المـــظاهـــرات فـــي كـــل المـــدن إلـــى أعـــمال عـــنف، واســـتبدال ســـياســـة تــعزيــز الــقوانــين عــن طــريــق المــؤســسات ومــمثلي الــشعب بــسياســة فــوضــى الـــشارع حـــيث اُشـــعلت شـــوارع المـــدن والـــطرقـــات فـــي وســـط وجـــنوب الـــعراق والمـؤسـسات الـحكومـية الـرسـمية والأمـن وأفـقدتـها مـصداقـيتها، وفـي الـنهايـة وجـــــه الـــــغربـــــاء ســـــهامـــــهم إلـــــى قـــــادة الإصـــــلاح – المـــــجاهـــــدون فـــــي الحشـــــد الــشعبي- الــتي كــانــت مــقراتــهم مــصدر لخــدمــة الــشعب وبــل أن بــقاء الأمــن مرهون بهم.

عـملية الإضـعاف الـتدريـجية لـلعراق وصـلت إلـى درجـة لا يـمكن فـيها لـلعراق الــتصدي لــلقصف الــوحــشي الــذي تــتعرض لــه قــوات الحشــد الــشعبي فــي الحـــــدود الـــــغربـــــية لـــــلعراق و لـــــم تـــــعلق الـــــحكومـــــة عـــــلى الاعـــــتراف الـــــرســـــمي الأمـريـكي بهـذه الجـريـمة بـل رأت أن سـماء الـعاصـمة الـعراقـية كـانـت مـكانـاً لمــــناورات الــــطائــــرات الــــعسكريــــة الامــــريــــكية.



وتــــم تــــحضير كــــل شــــي لــــتنفيذ فـــكرة إغـــلاق الـــكريـــدور (المـــمر) الأرضـــي الـــعراقـــي بـــين الـــجبهات الأصـــلية لـلمقاومـة وحـدود الأراضـي الفلسـطينية المـحتلة، لـقد بـدأت الـولايـات المتحـدة تنفيذ قرارها الذي اتخذته منذ سنوات وخططت له.

أتـباع أمـريـكا يـتنافـسون لكسـب رضـا أسـيادهـم، وأكـدوا لـهم أن إي إجـراء عــــــسكري جــــــدي ضــــــد أبــــــو مهــــــدي المــــــهندس وفــــــي الــــــحقيقة ضــــــد الحشــــــد الشعبي وحتى ضد العراق لن يواجه إي ردة فعل خطيرة.



لهـذا السـبب تجـرأت أمـريـكا عـلى الاعـتداء عـلى أمـل المـظلومـين فـي المـنطقة والـقادة الـكبار فـي مـحور المـقاومـة الـحاج قـاسـم سـليمانـي وصـديـقه الـوفـي المخـلص والـقديـم الـحاج أبـو مهـدي المـهندس، قـائـد أهـم وحـدة عـسكريـة فـي الــقوات المســلحة الــعراقــية )الــذي صــنفته أمــريــكا مــنذ ســنوات طــويــلة عــلى قـائـمة الإرهـابـيين وحـاولـت اغـتيال قـادتـه فـي عـدة عـمليات فـاشـلة ( فـي قـلب الــــعاصــــمة الــــعراقــــية، المــــنظومــــة الــــعسكريــــة الأمــــنية الامــــريــــكية تــــحت أمــــرة الــــرئــــيس الأمــــريــــكي المــــتهور عــــديــــم الــــحياء تــــرامــــب (وهــــو لــــعبة بــــيد الــــنظام الـصهيونـي) اسـتهدفـت بـصواريـخ لـيزريـة سـيارتـين غـير عـسكريـتين تحـملان وفدين رسميين إيراني وعراقي.

مـن لا يـعرف أن هـذ الـعمل هـو انـتهاك فـاضـح لـسيادة الـعراق الـوطـنية وأن هــــذا الحجــــم مــــن وقــــاحــــة الــــحكومــــة الأمــــريــــكية لا يــــمكن أن يــــتم دون جــــبن وخــيانــة ونــفاق أعــوان أمــريــكا.



لــكن حــاشــى وكــلا أن تســبب شــهادة هــؤلاء الـقادة خـللاً فـي جـبهة المـقاومـة الإقـليمية والـداخـلية، هـذه الـشهادة الـعظيمة الـتي وقـعت تـحت جـنح الـليل سـتكون نـوراً يهـديـنا والأجـساد المطهـرة الـتي تــمزقــت إربــاً إربــاً واحــترقــت لشهــداء الــعراق وإيــران ســتكون جســراً مــتيناً نـــعبرمـــن خـــلالـــه نـــحو الهـــدف الـــنهائـــي، لأن مـــدرســـة الشهـــداء تـــحيي الأمـــة بالدماء.

الـتشييع الـفريـد لشهـداء الـعراق وإيـران والخـطوة الـشجاعـة لـنواب الـشعب الـعراقـي فـي المـصادقـة عـلى مشـروع إخـراج قـوات الـتحالـف الأمـريـكي مـن الــــبلاد، والمــــسيرة المــــليونــــية (ثــــورة العشــــريــــن الــــثانــــية) تــــحت شــــعار إخــــراج الـــــقوات الأمـــــريـــــكية والـــــصفعة المـــــحكمة الـــــقويـــــة لحـــــرس الـــــثورة الإســـــلامـــــية الإيـرانـية فـي وجـهة أمـريـكا بـقصف قـاعـدة عـين الأسـد كـانـت مـن ثـمار هـذه الشهادة المباركة.

نــحن عــائــلة الــشهيد أبــو مهــدي نــعلن مــن خــلال الــثقة والــقوة الــتي مــنحتنا إيــاهــا شــهادة والــدنــا وبــالــدعــم الــذي نــتلقاه مــن الــشعب الــعراقــي الــشجاع والمــــــقاوم: بــــــأن كــــــل شــــــخص عــــــقد آمــــــالــــــه عــــــلى جــــــنون أمــــــريــــــكا وغــــــطرســــــة الـصهايـنة فـي الـعراق والمـنطقة وقـامـر بـعزتـه وكـرامـته الإنـسانـية فـأنـه واهـم واهــــم واهــــم،… إلــــى آخــــر نــــفس وكــــل شــــخص يــــفاوض مــــن أجــــل إضــــعاف الـحكومـة الـعراقـية سـيرحـل الآن أو لاحـقاً لـكن الـعراق سـيبقى مـوحـداً، وكـل شــخص يــسعى إلــى تــدمــير الــقوات المســلحة الــعراقــية فــأنــه أحــمق ســاذج، وكـــل شـــخص يخـــطط لحـــل الحشـــد الـــشعبي وإزالـــة أنشـــطته فـــأنـــه ســـيزول والحشد الشعبي سيبقى حتى ظهور الإمام المهدي )عج(.



ولــيعلم قــتلة الــرجــال الشــرفــاء، فــيلعلم قــساة الــقلوب أن نــداء الــسيدة زيــنب (ع) ســــيتحقق: (وهــــل رأ ُيــــك إلاّ فَــــنَد، وأ ّيــــامــــك إلاّ َعــــدد، وجــــمعك إلاّ َبــــدد)، الـــنصر أمـــر حـــتمي لمـــدرســـة المـــجاهـــديـــن فـــي طـــريـــق الـــحق، وســـتضرم نـــار جهنم في رأس الولايات المتحدة وأعوانها الأذلاء.

ونـــــعلن إخـــــلاصـــــنا لـــــلعالـــــم الـــــحكيم والـــــشجاع وقـــــائـــــد هـــــذه الأمـــــة والـــــجبهة الـــــــعظيمة الـــــــسيد الامـــــــام الـــــــخامـــــــنئي أدام الله ظـــــــله الشـــــــريـــــــف، والانـــــــتقام الشـديـد لهـذه الجـريـمة سـيكون بـالـضبط مـا ذكـره الإمـام: (يـجب أن يـنتهي التواجد الأمريكي المفسد في المنطقة)

نـــحن زوجـــة الـــشهيد وبـــناتـــه الأربـــعة مـــمتنين لـــلثورة الإســـلامـــية الـــتي عـــشنا فــي ظــلها لــسنوات طــويــلة، ثــورة الاســتقلال والــعزة والــكرامــة، ونــعتبر والــدنــا وبـــكل فحـــر جـــندي فـــي طـــريـــق الـــثورة الإســـلامـــية.



ونـــرى أن تـــصادف يـــوم أربـــعين شـــهادتـــه مـــع ذكـــرى الـــثورة الإســـلامـــية انـــعكاس لإخـــلاصـــه لـــلثورة.



والـيوم وقـد اخـتتمت دمـائـه الـطاهـرة طـريـق الـعزة والافـتخار بـالـشهادة نـعلن أنــنا نــحن زوجــته وبــناتــه الأربــعة جــنودك ومســتعديــن لــنفدي بــأرواحــنا هــذه الجبهة.

نـــــقول لـــــلسيد حـــــسن نـــــصر الله ســـــيد وروح المـــــقاومـــــة الـــــذي يجســـــد بـــــعزمـــــه وإرادتــه عــزم الامــام الحســين (ع) فــي طــريــق كــربــلاء، كــما قــال والــدنــا إنــنا نـــتابـــع مـــسير هـــذا المشـــروع المـــمتد مـــن الـــسماء إلـــى الأرض، وكـــنا ولازلـــنا وسنبقى إلى جانبكم.

نــــقول لــــلسيد عــــبد المــــلك الــــحوثــــي الــــقائــــد المــــجاهــــد الشــــريــــف الــــذي أرعــــب بــــمجاهــــدتــــه أكــــثر الأعــــداء شــــراً وأخجــــل الــــصبر بــــصبره، نــــقول نــــحن مــــعك ومــعك ولــيس مــع أعــداءك.



ونــمد إيــديــنا نــحو مــجاهــدي طــريــق الــحق الــذيــن أحيونا.

نـقول لـلمجاهـديـن الـشجعان فـي الحشـد الـشعبي الـذي أثـبتوا أن شـائـعات الــــقلوب المــــريــــضة لا تهــــزهــــم، ولا يــــخافــــون لائمة لائم ، نــــقول إنــــنا نــــنحني إجــلالاً وتــكريــماً لــصمودكــم ونــعلن وقــوفــنا بــجانــبكم حــتى الــنهايــة، وأعــلموا إنـه كـما كـان يـعتبر الـحاج أبـو مهـدي المـهندس نـفسه بـمثابـة أخ وأب لـكم بــعشق فــأنــه بــشهادتــه المــظلومــة ســيبقى ســنداً دائــماً لــكم.



بــوالــدنــا الــشهيد أبـــو مهـــدي وأمـــثالـــه يـــحيى مـــفهوم الـــشهادة وســـنبقى عـــلى العهـــد إلـــى يـــوم نلتقى من جديد ويمسح بيديه الكريمتين الغبار عن وجوهنا.

(وسيعلم الذين ظلموا إي منقلب ينقلبون)

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