النمسا ترحل بلبلا عراقيا الى اربيل دخل اراضيها بصورة غير شرعية

2020/02/12 | 00:33 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعادة السلطات النمساوية، اليوم الثلاثاء، بلبلا عراقيا عثرت عليه وهو يحاول دخول اراضيها متخفيا.وذكرت سلطات مطار فيينا في تعليق على الحادثة بإحدى الصحف المحلية، انه “تم اعادة بلبلا الى العراق عبر مطار اربيل ، بعد ان تسلل بإحدى الطائرات المسافرة الى فيينا”.واضافت، انه “جرى مخاطبة إدارة مطار فيينا نظيرتها بمطار أربيل في رسالة بالبريد […]

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