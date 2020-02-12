تعرف على درجات الحرارة في بغداد والمحافظات ليوم غد الاربعاء

2020/02/12 | 00:33 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشير توقعات الطقس، الثلاثاء، الى استمرار موجة البرودة وانخفاض درجات الحرارة الى ما تحت الصفر، ووصولها في بعض المناطق الى 8 درجات تحت الصفر خلال فجر يوم غد الاربعاء.وذكر المتنبىء الجوي نائل العلي في تدوينة على صفحته حالة الطقس في العراق، اليوم (11 شباط 2020)، ان “درجات الحرارة المتوقعة العظمى والصغرى خلال يوم غد […]

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