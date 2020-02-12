2020/02/12 | 00:39 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أربيل: بحث زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني، مع وزير الخارجية، محمد علي الحكيم، الأوضاع السياسية وآخر المتغيرات والمستجدات على مستوى العراق والمنطقة، وأكدا ضرورة تلبية مطالب المتظاهرين ومراعاة عموم المكونات.وأفاد بيان ان بارزاني، استقبل في منتجع صلاح الدين، … Readmore

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بارزاني يؤكد للحكيم أهمية تلبية مطالب المتظاهرين مع مراعاة مطالب عموم المكونات في العراق) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بارزاني يؤكد للحكيم أهمية تلبية مطالب المتظاهرين مع مراعاة مطالب عموم المكونات في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).