“الناتو” يدرس توسيع مهامه في العراق بطلب من “ترامب”

2020/02/12 | 00:44 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد – الحل العراق في خطوة جديدة، يدرس #الناتو، نهار اليوم الأربعاء، عملية نقل أكثر من /200/ مدرب يعملون مع القوات الدولية التي تحارب #داعش في #العراق، إلى مهمة الحلف […]

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