صالح والحلبوسي يؤكدان أهمية تشكيل حكومة قويةٍ تمثل كلَّ مكونات الشعب وأطيافه

2020/02/12 | 00:45 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: استقبل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الثلاثاء، رئيس الجمهورية برهم صالح؛ وبحث معه تطورات الأوضاع السياسية في البلاد، وملف تشكيل الحكومة.وأكد الجانبان، بحسب بيان لمكتب الحلبوسي “أهمية تشكيل حكومة قويةٍ تمثل كلَّ مكونات الشعب وأطيافه، ولها … Readmore

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