الامن المصري يقتل 17 ارهابيا في مدينة العريش

2020/02/12 | 00:47 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مصدر امني مصري، اليوم الاربعاء، بإن “قوات الأمن المصرية، تمكنت من القضاء على 17 إرهابيا بالعريش، في عملية أمنية لملاحقة المتورطين في هجمات استهدفت القوات المسلحة والشرطة”.وأوضحت الداخلية المصرية، أن معلومات توافرت لدى قطاع الأمن الوطني، حول اختباء مجموعة من العناصر الإرهابية بأحد الأحواش الكائنة بمنطقة العبيدات/ثالث العريش بشمال سيناء، واتخاذها وكرا لهم […]

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