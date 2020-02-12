2020/02/12 | 00:56 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت زوجة وبنات نائب رئيس هيأة الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس بيانا بمناسبة أربعينيته.وفيما يلي نص البيان: الحمدلله عدد الرمل والحصی وزنة العرش إلی الثرى قـبل أربـعين يـوم اسـتشهد فـي عـملية وقـحة وجـبانـة الـقائـديـن الـعظيمين فـي جــبهة المــقاومــة ضــد مشــروع تــشويــه هــويــة الإنــسان فــي غــرب آســيا، عــمنا الــــعزيــــز الــــذي لا مــــثيل لــــه الــــقائــــد المســــلم […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البيان الرسمي لعائلة الشهيد القائد ابو مهدي المهندس بذكرى اربعينيته) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البيان الرسمي لعائلة الشهيد القائد ابو مهدي المهندس بذكرى اربعينيته) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).