رويترز”: تعثر محادثات سعودية-قطرية لإنهاء الخلاف الخليجي

2020/02/12 | 00:56 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دبي (رويترز) – قالت ستة مصادر إن محادثات بين السعودية وقطر لتسوية نزاع مرير انهارت عقب بدئها ليستمر سريان مقاطعة سياسية وحظر تجاري على الدوحة تسببا في تعطيل الجهود العربية الخليجية المشتركة للتصدي لإيران.وكانت المباحثات التي بدأت في أكتوبر … Readmore

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