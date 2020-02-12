منظمة الصحة العالمية: العالم يجب أن يعتبر كورونا العدو الأول للبشرية

2020/02/12 | 00:56 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جنيف (رويترز) – طلبت منظمة الصحة العالمية من الدول أن تعتبر فيروس كورونا ”العدو رقم واحد للبشرية“ وأن تبذل كل ما في وسعها لمكافحة الفيروس الذي سمي مؤخرا كوفيد-19.وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس في جنيف … Readmore

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