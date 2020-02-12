2020/02/12 | 01:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فاطمة_ناعوت أضحكتنا الكوميديا المصريةُ منذ نشأتها، وغسلتْ من الوجع قلوبَنا.المصريُّ معجونٌ بماءِ الكوميديا منذ ضربَ بعصاه هذه الأرضَ الطيبة.عالج المصريون بالكوميديا مشاكلَهم، وسخروا من معضلاتٍ قَدَرية هائلة لا تعالجُها إلا معجزاتٌ من السماء.الكوميديا هي فنُّ تكبير الصغير وتصغير الكبير.تضخيمُ الضِّئال وتبسيطُ العواظم.الضحكُ والسخرية من المصائب، هما سلاحُنا ضدَّ المحن والنوازل.ولكنّ؛ ليستُّ كلُّ كوميديا ر......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#فاطمة ناعوت - لينين… ضابطُ إيقاعِ الضحك الرفيع) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#فاطمة ناعوت - لينين… ضابطُ إيقاعِ الضحك الرفيع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).