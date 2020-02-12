2020/02/12 | 01:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #ليلى_الصواف برونو لاتور (فرنسا، 1947)باتريس بولونترجمة ليلى الصوَّافيدعو الفيلسوف الفرنسي الحي والأكثر قراءة في العالم إلى إعادة صياغة حداثتنا." برلمان الأشياء حيث يُمثَّل البشر ونتاج صناعتهم والحياة البرية والتراب والمعادن تمثيلاً عادلاً للدفاع عن حقوقهم." منذ خمسة عشر عاماً لم يكن برونو لاتور معروفاً في فرنسا.مع ذلك صنفته وكالة تومسون-رويترز المتخصصة بدراسة العلوم كأكثر كاتب......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#ليلى الصواف - خمس وثلاثون مفكراً يؤثرون في العالم - 03) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#ليلى الصواف - خمس وثلاثون مفكراً يؤثرون في العالم - 03) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).