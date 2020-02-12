توفيق أبو شومر - المصارع، ترامب!

2020/02/12 | 01:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #توفيق_أبو_شومر اعتلى المصارعُ، ترامب حلبةَ البيت الأبيض، يوم 28-1-2020م، كان يمسك بيده بطلَه المُدلَّل، نتنياهو، نظر إلى زبائن القاعة، استحثَّهم على التصفيق باستخدام أسلوب الحثّ المغناطيسي بتصفيقه الغريب، كأنه يقول لزبائن، حلبة ترامب: "ليس مِنَّا كلُّ مَن لا يُصفق بحرارة"كان هذا بمثابة تسخين الزبائن، لهدف إثارتهم، لما سيأتي من مفاجآت متوالية، وفق تقليد حلبة مصارعة ترامب الرئيسة، قبل أن يُصبح رئيسا، تقع هذه ......

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