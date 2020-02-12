وزارة العدل تنفي صدور قرار يسمح بتحويل جنس الأراضي الزراعية إلى سكنية

2020/02/12 | 01:01 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: نفت وزارة العدل صدور قرار يسمح بتحويل جنس الاراضي الزراعية الى سكنية.واكدت وزارة العدل في بيان مقتضب انه ” لا صحة لما تم تداوله عن صدور قرار يسمح بتحويل جنس الاراضي الزراعية الى سكنية”.

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