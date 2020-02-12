3 محوّلات كهرباء ضخمة ضمن مشروع تأهيل شركة الحديد والصلب بالبصرة

2020/02/12 | 01:11 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة: اعلنت الشركة العامة للحديد والصلب في البصرة عن وصول ثلاث محولات ضخمة الى مشروع تاهيل مصنعي الصلب والدرفلة وخدماتهما الهندسية.وذكر مدير عام الشركة عباس حيال أن المحولات الثلاث التي وصلت الى مشروع الدرفلة سعة الاولى 125 ميغا … Readmore

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